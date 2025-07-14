GÜNCELLEME 2 - Edirne'de geniş alanda etkili olan anız yangını kontrol altına alındı

Yangında metruk bir çiftlik evi ile yaklaşık 2 bin dekar anız alan zarar gördü.

Abalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı. Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Havsa ve Edirne belediyeleri itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havsa ilçesinin Oğulpaşa ve Abalar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangınları çıktı.

Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangını kontrol altına alındı.

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