Balkan ülkelerinden öğrencileri buluşturan yaz kampı Edirne'de başladı

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen 3. Balkan Gençlik Buluşmaları Yaz Kampı açıldı.

Edirne Valiliği himayelerinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası ve Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirilen kamp programına 11 Balkan ülkesinden 352 öğrenci ve 34 öğretmen katılıyor.

Vali Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış programında, gönül coğrafyası Balkanlar'dan gelen gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Balkanlar'dan gelen öğrencileri Edirne'de 5 gün misafir edeceklerini belirten Vali Sezer, kentin kültürlerin ve medeniyetlerin buluştuğu kadim bir şehir olduğunu ifade etti.

Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yapmış önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Sezer, "Çok kadim ve köklü bir üniversitemiz var. Umuyoruz ki bulunduğunuz ülkelerde liseyi bitirdikten sonra üniversitemizde de yüksek öğreniminizi tamamlarsınız. Burada da sizlere ev sahipliği yapmaktan çok büyük mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek istiyorum." dedi.

- "Dünyanın barışa ihtiyacı var" Sezer, dünyanın büyük bir krizden geçtiğini ve farklı ülkelerde açlığın ve ölümlerin yaşandığını dile getirdi. Dünyanın barışa ihtiyacı olduğunu ve bu barışı gençlerin inşa edeceğini aktaran Sezer, şöyle devam etti: "Barışın olmadığı, huzurun olmadığı bir yerde ne gençlik ne eğitim ne sağlık ne de sağlıklı bir devlet anlayışı vardır. Geleceğin inşa edicisi olarak sizler, burada birliktelik, kardeşlik ve dostluklar kuracaksınız. Kuracağınız dostluklarla ileride, Balkanlar'da barışın ve daha iyi bir Balkanlar'ın olması için elinizden geleni yapacağınıza eminim. Çünkü Balkanlar da çok acı bir süreçten geçmiş, savaşlar görmüş bir coğrafya. Bugün Edirne'de yaşayan Edirnelilerin tamamı Balkanlar'dan bir vesileyle yerinden olmuş savaşlar nedeniyle gelmiş ve Edirne'de yaşamını sürdürüyorlar. Sizin burada kuracağınız ilişkiler ülkeler arasındaki diyaloğun da ileride gelişmesini sağlayacaktır. Çünkü o 11 Balkan ülkesindeki bütün gençlerimize hitap etmek istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Hiç kimse görmese bile bu iş kendi açısından çok önemli bir iştir. Burada kuracağınız diyaloglar bizim açımızdan ve Balkan coğrafyasındaki her toplum açısından önemli."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise yaz kampının dostluk bağlarını geliştireceğini ifade etti. Gençler arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin gelecek açısından önemli olduğunu belirten Aksal, "Burada edinilen dostluklar Balkanlar'da barışa vesile olur ve dünya barışına katkı sunmasını diliyorum. Burada çok güzel anlar geçirilmesini ve katılımcıların güzel hatıralarla ülkelerine dönmelerini istiyoruz." diye konuştu. Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden de yaz kampının sınırları aşan bir anlayışla ortak tarih ve değerlerden güç alarak yeni dostlukların filizlenmesine imkan tanıyacağını dile getirdi. TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de programın Balkan ülkelerinden bir araya gelen öğrenciler arasındaki dostluğu ve kardeşliği arttıracağını kaydetti. Kampa katılan öğrencileri temsilen Yunanistan ve Bosna Hersek'ten birer öğrenci de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler halk oyunları gösterileri sergiledi.