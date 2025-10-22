Saros Körfezi'nde Yapay Resif Projesi için yer tespiti yapıldı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Saros Körfezi'nde oluşturulan Yapay Resif Projesi için yer tespiti yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mecidiye köyü açıklarında batırılması planlanan yapay resifler için yer tespiti ve dip yapısı çalışması gerçekleştirildi.

Deniz yaşam alanlarını ve ekosistemlerini geliştirmek amacıyla kasıtlı olarak deniz tabanına yerleştirilen insan yapımı yapılar olarak tanımlanan yapay resifler ile Saros Körfezi'nin su ürünleri habitatının zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Yer tespiti çalışmasında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Adnan Ayaz ve Prof. Dr. Uğur Altınağaç, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Cankaya ve şube personeli, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz, Mecidiye Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Salim Gürsel ve dalış okulu yetkilisi Serdar Savaşal yer aldı.