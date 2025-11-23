Edirne'de sağanak etkili oluyor

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

