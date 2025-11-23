Habertürk
        Edirne'de sağanak etkili oluyor

        Edirne'de sağanak etkili oluyor

        Edirne'de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        23.11.2025 - 10:48
        Edirne'de sabah saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırıyor.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

