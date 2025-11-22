Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'deki festivalde dansçılar ve vatandaşlar dans etti

        Edirne'de Trakya Dans Festivali kapsamında gerçekleştirilen gösteride dansçılar ve vatandaşlar dans etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:49 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'deki festivalde dansçılar ve vatandaşlar dans etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de Trakya Dans Festivali kapsamında gerçekleştirilen gösteride dansçılar ve vatandaşlar dans etti.

        Saraçlar Caddesi'ndeki etkinlikte ilk olarak dansçılar sahne aldı.

        Dansçıların çaça, bachata, salsa, zeybek ve modern dans gösterileri ilgiyle izlendi.

        Hareketli ritimlere alkışlarla eşlik eden izleyiciler, cep telefonlarıyla dans gösterilerini kayda aldı.

        Gösterinin son bölümünde dansçılar ve vatandaşlar, Roman ezgileri ve hareketli müzikler eşliğinde birlikte dans etti.

        Festivalin koordinatörü Sedat Kurtcebe, gazetecilere vatandaşların katılımıyla eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Gösterinin ilgiyle izlendiğini belirten Kurtcebe, şunları kaydetti:

        "Dansçılarımız sokağa çıkarak çok keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi. Halkla bütünleşerek dansın sadece salonlarda değil insanın kalbinin attığı her yerde yapıldığını gösterdik. Şehir dansı sevdiği için çok güzel katılım gerçekleşti. Saraçlar Caddesi'nde dansçılar ve vatandaşlar çok güzel bir gösteri yaptı. Festivalimize de 5 ülkeden katılım oldu. Önümüzdeki yılda da bu festivali yapmayı istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Edirne'de taş ve maden ocağı açılması istenen köylerde bilirkişi incelemesi
        Edirne'de taş ve maden ocağı açılması istenen köylerde bilirkişi incelemesi
        Balıkçının ağlarına takılan Mersin balığı koruma altına alındı
        Balıkçının ağlarına takılan Mersin balığı koruma altına alındı
        Edirne'ye su sağlayacak Süloğlu Barajı isale hattında çalışmalar sürüyor
        Edirne'ye su sağlayacak Süloğlu Barajı isale hattında çalışmalar sürüyor
        Edirne'de "Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi
        Edirne'de "Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi
        Edirne Valisi Sezer, Diyanet Akademisinde yapımı süren misafirhane ve yemek...
        Edirne Valisi Sezer, Diyanet Akademisinde yapımı süren misafirhane ve yemek...
        Öğretmenler olası afetlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor
        Öğretmenler olası afetlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor