        Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer, Diyanet Akademisinde yapımı süren misafirhane ve yemekhanede inceleme yaptı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Diyanet Akademisi Edirne Dini İhtisas Merkezi içerisinde bulunan ve yapımı devam eden misafirhane ve yemekhanede incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 12:33 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:33
        Edirne Valisi Sezer, Diyanet Akademisinde yapımı süren misafirhane ve yemekhanede inceleme yaptı
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Diyanet Akademisi Edirne Dini İhtisas Merkezi içerisinde bulunan ve yapımı devam eden misafirhane ve yemekhanede incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi yapıları gezen Vali Sezer, inceleme gerçekleştirdi.

        Çalışmalar hakkında bilgi alına Sezer, işçilere çalışmalarında kolaylık diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

