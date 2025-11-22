Trakya'da çiftçilerin buğday ekim mesaisi sürüyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çiftçilerin buğday ekim mesaisi devam ediyor.

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kuru toprağa tohumları ekmek zorunda kalan üreticiler, bu yıl yağışların ardından toprağın tava gelmesiyle buğday ekim çalışmalarını hızlandırdı.

Yaklaşık bir ay önce tohumları toprakla buluşturmaya başlayan çiftçiler, hummalı çalışmalarına devam ediyor.

Buğday ekilişi Edirne ve Kırklareli'nde yüzde 70, Tekirdağ'da da yüzde 60 tamamlandı.

Bazı bölgelerde ise erken ekilen buğdaylar, yağışlarla çimlenerek boy salmaya başladı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine ekim döneminde etkili olan yağışların üreticileri sevindirdiğini söyledi.

Yağışlarla toprağın sürülecek uygunluğa geldiğini ve buğday tohumlarının toprakla buluşturulduğunu belirten Arabacı, "Son dönemde güzel yağışlar aldık ve üreticilerimiz buğday ekimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyor. Erken ekilen buğdaylar çimlenmeye başladı. Ekim döneminin önemli bir kısmı tamamlandı. Çiftçiler olarak bol ve bereketli bir üretim sezonu geçirmeyi temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da kentte buğday ekiminin devam ettiğini söyledi.

Yağışlarla toprağın tava geldiğini belirten Şaylan, "Erken ekilen ürünler, çok iyi bir şekilde çıkış sağladı. Bazı bölgelerde buğday ve arpa 6 santimetreye kadar ulaştı." dedi.

Şaylan, buğdayın stratejik ürün olduğunu, Trakya çiftçisinin üretimine ayrı önem verdiğini dile getirdi.

- "Şu an görünüm buğday üreticileri için güzel bir yıl olacak"

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da bu yıl yağışların zamanında geldiğini belirtti.

Yağışların, üreticilerin ekim çalışmalarını planlanan takvime uygun şekilde sürdürmesine imkan sağladığını anlatan Saygı, "Verimli geçen yağışlar, yeni sezon için olumlu bir başlangıç olacak. Çiftçilerimiz, bir hafta içerisinde buğday ekimini bitirecek. Şu an görünüm buğday üreticileri için güzel bir yıl olacak." diye konuştu.