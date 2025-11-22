Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Meriç Nehri'nde yakalanan mersin balığı koruma altına alındı

        Edirne'de Meriç Nehri'nde bir balıkçı tarafından yakalanan, dünyada nesli tükenme tehlikesindeki türler arasında yer alan mersin balığı, koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 09:39 Güncelleme: 22.11.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meriç Nehri'nde yakalanan mersin balığı koruma altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de Meriç Nehri'nde bir balıkçı tarafından yakalanan, dünyada nesli tükenme tehlikesindeki türler arasında yer alan mersin balığı, koruma altına alındı.

        Balık tutmak için teknesiyle Meriç'e açılan Tunay Zülka, nehre ağ attı.

        Bir süre sonra ağı kontrol eden Zülka, ağa mersin balığının takıldığını gördü.

        Durumun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine su ürünleri mühendisleri tarafından alınan mersin balığı, İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na götürüldü.

        Ekipler duyarlı davranışı nedeniyle balıkçı Zülka'ya teşekkür etti, sucul biyolojik çeşitliliğin korunması için vatandaşlara balıkçılık faaliyetlerinde hassas davranmaları çağrısında bulundu.

        Hem biyolojik çeşitlilik hem de ekonomik açıdan çok değerli olan mersin balığı, dünyada nesli tükenme tehlikesindeki türler arasında yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı

        Benzer Haberler

        Ağlarına takılan nesli tükenme tehlikesindeki 'mersin balığı'nı yetkilere t...
        Ağlarına takılan nesli tükenme tehlikesindeki 'mersin balığı'nı yetkilere t...
        Edirne'de köy yolları modern asfaltla yenileniyor Edirne'de kırsala sıcak a...
        Edirne'de köy yolları modern asfaltla yenileniyor Edirne'de kırsala sıcak a...
        Edirne'de meslek lisesi öğrencilerine burs ve istihdam garantisi Sanayi-eği...
        Edirne'de meslek lisesi öğrencilerine burs ve istihdam garantisi Sanayi-eği...
        Edirne'de meslek lisesi öğrencilerine istihdam garantili staj programı
        Edirne'de meslek lisesi öğrencilerine istihdam garantili staj programı
        Muradiye Mevlevihanesi ihya çalışmaları devam ediyor
        Muradiye Mevlevihanesi ihya çalışmaları devam ediyor
        Edirne'de fabrika çalışanlarına KADES etkinliği düzenlendi
        Edirne'de fabrika çalışanlarına KADES etkinliği düzenlendi