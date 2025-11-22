Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'deki Muradiye Mevlevihanesi'nin ihyasına yönelik çalışmalar sürüyor

        Edirne'de II. Murat döneminde yaptırılan Muradiye Mevlevihanesi'nin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 10:54 Güncelleme: 22.11.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'deki Muradiye Mevlevihanesi'nin ihyasına yönelik çalışmalar sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de II. Murat döneminde yaptırılan Muradiye Mevlevihanesi'nin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

        Osmanlı döneminde Edirne ve Balkanlar'a yaklaşık 500 yıl hizmet veren tarihi mevlevihanenin ihyasına yönelik çalışmalar, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl başlatıldı.

        Muradiye Camisi'nin bahçesinde yürütülen kazılarda yapının temellerine ulaşıldı.

        Ardından tarihi kaynaklar ve eski fotoğraflar incelenerek rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlandı.

        Mevlevihanenin yeniden inşa edilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Tarihi mekanın tamamlanmasıyla, Edirne'nin kültürel mirasına önemli bir yapı daha kazandırılması hedefleniyor.

        - Vali Sezer, incelemede bulundu

        Çalışmaları inceleyen Sezer, inşa sürecine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Mevlevihanenin hizmete girmesinin kente değer katacağını belirten Sezer, "II. Murat'ın rüyasında görerek inşa ettirdiği, 500 yıl Edirne’ye ve Balkanlar'a hizmet eden Muradiye Mevlevihanesi'nde ihya çalışmaları sürüyor. Kentimizin güzel bir eserini daha ayağa kaldırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Sezer'e inceleme ziyaretinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de eşlik etti.

        - Muradiye Mevlevihanesi

        Osmanlı Padişahı II. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Camisi Külliyesi'nde yaptırılan ahşap mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

        Mevlevi dervişler, öğrenciler ile misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethanede cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlere her gün ekmek, perşembeleri de pilav ve zerde ikram edilirdi.

        Mevlevihane, 1925 yılında bir süre ilkokul olarak hizmet verdi, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

        Caminin haziresinde mevlevihanenin şeyhleri Celalettin ve Cemaleddin Çelebi, Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede ve Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?

        Benzer Haberler

        Edirne'de gıda işletmelerine eş zamanlı denetim
        Edirne'de gıda işletmelerine eş zamanlı denetim
        Aylık 50 bin liraya çoban bulamıyorlar
        Aylık 50 bin liraya çoban bulamıyorlar
        Trakya'da çiftçilerin buğday ekim mesaisi sürüyor
        Trakya'da çiftçilerin buğday ekim mesaisi sürüyor
        Meriç Nehri'nde yakalanan mersin balığı koruma altına alındı
        Meriç Nehri'nde yakalanan mersin balığı koruma altına alındı
        Ağlarına takılan nesli tükenme tehlikesindeki 'mersin balığı'nı yetkilere t...
        Ağlarına takılan nesli tükenme tehlikesindeki 'mersin balığı'nı yetkilere t...
        Edirne'de köy yolları modern asfaltla yenileniyor Edirne'de kırsala sıcak a...
        Edirne'de köy yolları modern asfaltla yenileniyor Edirne'de kırsala sıcak a...