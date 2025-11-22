Edirne'deki Muradiye Mevlevihanesi'nin ihyasına yönelik çalışmalar sürüyor

Edirne'de II. Murat döneminde yaptırılan Muradiye Mevlevihanesi'nin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Osmanlı döneminde Edirne ve Balkanlar'a yaklaşık 500 yıl hizmet veren tarihi mevlevihanenin ihyasına yönelik çalışmalar, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl başlatıldı.

Muradiye Camisi'nin bahçesinde yürütülen kazılarda yapının temellerine ulaşıldı.

Ardından tarihi kaynaklar ve eski fotoğraflar incelenerek rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlandı.

Mevlevihanenin yeniden inşa edilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Tarihi mekanın tamamlanmasıyla, Edirne'nin kültürel mirasına önemli bir yapı daha kazandırılması hedefleniyor.

- Vali Sezer, incelemede bulundu

Çalışmaları inceleyen Sezer, inşa sürecine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Mevlevihanenin hizmete girmesinin kente değer katacağını belirten Sezer, "II. Murat'ın rüyasında görerek inşa ettirdiği, 500 yıl Edirne’ye ve Balkanlar'a hizmet eden Muradiye Mevlevihanesi'nde ihya çalışmaları sürüyor. Kentimizin güzel bir eserini daha ayağa kaldırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Sezer'e inceleme ziyaretinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de eşlik etti.

- Muradiye Mevlevihanesi

Osmanlı Padişahı II. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Camisi Külliyesi'nde yaptırılan ahşap mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

Mevlevi dervişler, öğrenciler ile misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethanede cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlere her gün ekmek, perşembeleri de pilav ve zerde ikram edilirdi.

Mevlevihane, 1925 yılında bir süre ilkokul olarak hizmet verdi, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

Caminin haziresinde mevlevihanenin şeyhleri Celalettin ve Cemaleddin Çelebi, Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede ve Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.