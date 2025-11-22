Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'ye su sağlayacak Süloğlu Barajı isale hattında çalışmalar sürüyor

        Edirne'ye Süloğlu Barajı'ndan su verilmesini sağlayacak Süloğlu Barajı İsale Hattı Yenileme Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 13:44 Güncelleme: 22.11.2025 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'ye su sağlayacak Süloğlu Barajı isale hattında çalışmalar sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'ye Süloğlu Barajı'ndan su verilmesini sağlayacak Süloğlu Barajı İsale Hattı Yenileme Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 7 kilometrelik hatta yürütülen çalışmayla kente yıllık 8 milyon metreküp içme suyu sağlanması planlanıyor.

        Bölgede inceleme yapan DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Yücegök, projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi
        Edirne'de "Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi
        Edirne Valisi Sezer, Diyanet Akademisinde yapımı süren misafirhane ve yemek...
        Edirne Valisi Sezer, Diyanet Akademisinde yapımı süren misafirhane ve yemek...
        Öğretmenler olası afetlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor
        Öğretmenler olası afetlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor
        Edirne'deki Muradiye Mevlevihanesi'nin ihyasına yönelik çalışmalar sürüyor
        Edirne'deki Muradiye Mevlevihanesi'nin ihyasına yönelik çalışmalar sürüyor
        Edirne'de gıda işletmelerine eş zamanlı denetim
        Edirne'de gıda işletmelerine eş zamanlı denetim
        Aylık 50 bin liraya çoban bulamıyorlar
        Aylık 50 bin liraya çoban bulamıyorlar