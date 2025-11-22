Edirne'ye su sağlayacak Süloğlu Barajı isale hattında çalışmalar sürüyor
Edirne'ye Süloğlu Barajı'ndan su verilmesini sağlayacak Süloğlu Barajı İsale Hattı Yenileme Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 7 kilometrelik hatta yürütülen çalışmayla kente yıllık 8 milyon metreküp içme suyu sağlanması planlanıyor.
Bölgede inceleme yapan DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yücegök, projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
