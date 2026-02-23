Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de Tunca Köprüsü taşkın riski nedeniyle trafiğe kapatıldı

        Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Tunca Nehri üzerindeki Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 00:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Tunca Köprüsü taşkın riski nedeniyle trafiğe kapatıldı

        Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Tunca Nehri üzerindeki Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı.

        Bölgede etkili olan yağışlar ve yukarı havzalardan gelen suyun etkisiyle nehir debilerinde artış yaşanıyor.

        Taşkın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Meriç ve Tunca nehirleri arasında kalan İki Köprü Arası mevkisinde önlemler artırılırken, Tunca Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        Köprünün ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

        Karaağaç Mahallesi ile bağlantıyı sağlayan köprünün trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden sağlanıyor.

        Edirne Valisi Yunus Sezer de bölgede incelemelerde bulundu.

        Sezer, taşkın riski bulunan alanlarda yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

        Yetkililer, nehir debilerinin anlık olarak izlendiğini, risk durumuna göre ilave tedbirlerin alınabileceğini belirtti. Vatandaşlara riskli bölgelere yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri Nemesio Oseguera öldürüldü
        Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri Nemesio Oseguera öldürüldü
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        "Beşiktaş bu akşam sezonun en iyi futbolunu oynadı!"
        "Beşiktaş bu akşam sezonun en iyi futbolunu oynadı!"
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?

        Benzer Haberler

        Edirne'de debisi artan Tunca'da 'kırmızı', Meriç'te 'turuncu' alarm verildi...
        Edirne'de debisi artan Tunca'da 'kırmızı', Meriç'te 'turuncu' alarm verildi...
        Edirne'de taşkın riski nedeniyle Tunca Köprüsü trafiğe kapatılacak
        Edirne'de taşkın riski nedeniyle Tunca Köprüsü trafiğe kapatılacak
        Edirne'de yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında
        Edirne'de yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında
        Sahte plakalı motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 110 bin lira ceza
        Sahte plakalı motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 110 bin lira ceza
        Edirne'de tarım arazileri ve yerleşim yerleri sular altında kaldı
        Edirne'de tarım arazileri ve yerleşim yerleri sular altında kaldı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş