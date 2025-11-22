Habertürk
        Edirne'de "Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde "Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Giriş: 22.11.2025 - 12:58 Güncelleme: 22.11.2025 - 13:02
        Edirne'de "Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi
        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde "Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse başkanlığında yapılan toplantıda, hayvancılık sektörünün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

        Üreticilerin daha verimli, sürdürülebilir ve güçlü bir hayvancılık faaliyetini sürdürebilmesi adına yürütülecek ortak çalışmalar değerlendirildiği toplantıda yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, üreticiler ve birliklerle işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş, Edirne Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Taşkın, Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tuncay Tuna, Edirne Koyun-Keçi Damızlık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Arif Hikmet Akbay ve Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

