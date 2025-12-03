Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı

        Edirne merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 08:54 Güncelleme: 03.12.2025 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma çerçevesinde iletişim tespitleri ve MASAK raporu doğrultusunda, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale’de operasyonlar gerçekleştirildi.

        Aralarında Trakya Üniversitesinin mevcut ve mezun öğrencilerinin de bulunduğu 12 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı

        Benzer Haberler

        Yunanistan'daki çiftçi eylemi Türkiye sınırını kilitledi: Tırlara 24 saat y...
        Yunanistan'daki çiftçi eylemi Türkiye sınırını kilitledi: Tırlara 24 saat y...
        Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı: O a...
        Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı: O a...
        Motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Yunanistan'daki çiftçi eylemi İpsala Sınır Kapısı'nı kapattı
        Yunanistan'daki çiftçi eylemi İpsala Sınır Kapısı'nı kapattı
        Edirne'de patlayan borudan fışkıran su metrelerce yükseğe çıktı
        Edirne'de patlayan borudan fışkıran su metrelerce yükseğe çıktı
        Motosikletle bariyere çarpan üniversite öğrencisi ağır yaralandı
        Motosikletle bariyere çarpan üniversite öğrencisi ağır yaralandı