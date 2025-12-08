Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp karşı şeride geçmesi kamerada

Görüntülerde otomobilin refüje çarpıp karşı şeride geçtiği, bu sırada yaya geçidinde bekleyen kişinin üzerine gelen araçtan korunmak için yere yattığı anlar yer alıyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye para cezası uygulandı.

Edirne'de otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçmesi ve yaya geçidinde bekleyen bir kişinin son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.