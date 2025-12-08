Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Süloğlu Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:08 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Süloğlu Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette kooperatifin çalışmaları ve tarımsal faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kaymakam Tutar, kooperatif yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

        - Süloğlu'nda yol yapım çalışmaları

        Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

        Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Ormankıran, "Görev süremiz içerinde gerçekleşen doğal gaz, içme suyu ve elektrik altyapı çalışmaları kapsamında bozulan yollarımızı yeniliyor, mahallelerimize daha modern, düzenli ve konforlu ulaşım imkanı kazandırıyoruz. Her adımda daha güzel bir Süloğlu için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        -Edirne’de "Kültür Yoluyla Turizm" Projesi'nin açılış etkinliği düzenlenecek

        Edirne'de Bulgaristan - Türkiye sınır ötesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Kültür Yoluyla Turizm - Ortak Geleceğimiz" Projesi'nin açılış etkinliği 12 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, INTERREG VI-A IPA Bulgaristan–Türkiye 2021–2027 Programı kapsamında desteklenen proje, kültürel mirasın turizme kazandırılması ve sınır ötesi iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

        Açılış etkinliği, 12 Aralık Cuma günü saat 11.00'de Müze Çocuk Atölyesi- Edirne Müzesi'nde yapılacak.

        Etkinlikte projeye ilişkin hedefler, finansman yapısı, planlanan yatırımlar ve program hedeflerine katkı sağlayacak çalışmalar tanıtılacak.

        Ayrıca proje ortaklarının rol ve sorumlulukları paylaşılacak, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulacak.

        Projenin bölgedeki işletmeler için finansal destek kaynaklarının önemine dikkat çekeceği, bölgesel ekonomik ve kültürel gelişime katkı sağlayacak

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, katılımcıların desteğinin proje için büyük önem taşıdığını belirterek, "Etkinliğimizde tüm paydaşlarımızı yanımızda görmekten memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Yunan çiftçi eylemleri, Türk tarafında tır trafiğini olumsuz etkilemeye dev...
        Yunan çiftçi eylemleri, Türk tarafında tır trafiğini olumsuz etkilemeye dev...
        "Efsane renk" Edirne kırmızısı usta ellerde moda ürünlerine dönüşüyor
        "Efsane renk" Edirne kırmızısı usta ellerde moda ürünlerine dönüşüyor
        Trakya Üniversitesinde proje geliştirme ve yazma eğitimi verildi
        Trakya Üniversitesinde proje geliştirme ve yazma eğitimi verildi
        Geleneksel el sanatı Edirnekari'yi kendi ürettiği kağıtlara işliyor
        Geleneksel el sanatı Edirnekari'yi kendi ürettiği kağıtlara işliyor
        41 yıla hükümlü firari, eve gelen polisi görünce intihara kalkıştı
        41 yıla hükümlü firari, eve gelen polisi görünce intihara kalkıştı