        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya Üniversitesinde proje geliştirme ve yazma eğitimi verildi

        Trakya Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezince proje geliştirme ve yazma eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:03
        Trakya Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezince proje geliştirme ve yazma eğitimi verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akademik birimlerin araştırma kapasitesini projeler aracılığıyla güçlendirmeyi hedefleyen eğitimler sürüyor.

        Eğitim, Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp ve Uygulamalı Bilimler fakültelerinde gerçekleşen eğitimde, merkez müdürü Doç. Dr. Sertaç Arabacıoğlu, üniversitenin araştırma ekosistemi, kurumlar arası ilişkiler, proje yazımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve dijital yönetim sistemlerinin yanı sıra yapay zeka ve veri yönetim planına dair sunum yaptı.

        Üniversite - sanayi iş birliği, fikri mülkiyet hakları, patent ve ticarileşme süreçlerinde merkezin sağladığı olanakların da konuşulduğu eğitimlerde farklı proje türlerine yönelik deneyim ve bilgi paylaşımı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

