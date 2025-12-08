Trakya Üniversitesinde proje geliştirme ve yazma eğitimi verildi

Trakya Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezince proje geliştirme ve yazma eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akademik birimlerin araştırma kapasitesini projeler aracılığıyla güçlendirmeyi hedefleyen eğitimler sürüyor.

Eğitim, Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp ve Uygulamalı Bilimler fakültelerinde gerçekleşen eğitimde, merkez müdürü Doç. Dr. Sertaç Arabacıoğlu, üniversitenin araştırma ekosistemi, kurumlar arası ilişkiler, proje yazımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve dijital yönetim sistemlerinin yanı sıra yapay zeka ve veri yönetim planına dair sunum yaptı.

Üniversite - sanayi iş birliği, fikri mülkiyet hakları, patent ve ticarileşme süreçlerinde merkezin sağladığı olanakların da konuşulduğu eğitimlerde farklı proje türlerine yönelik deneyim ve bilgi paylaşımı yapıldı.