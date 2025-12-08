Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İstanbul ve Antalya turizmde dünya ilk 10'unda

        İstanbul ve Antalya turizmde dünya ilk 10'unda

        Euromonitor International'ın yayımladığı 2025 Top 100 City Destinations Index, Türkiye'nin hem ziyaretçi hacminde hem de turizm çekiciliğinde küresel ligde üst basamaklara yerleştiğini ortaya koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 10:38 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul ve Antalya turizmde dünya ilk 10'unda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Euromonitor International’ın yayımladığı Top 100 City Destinations Index 2025 raporuna göre İstanbul ve Antalya, dünyanın en çok yabancı turist çeken şehirleri arasında ilk 10’a girmeyi başardı.

        Rapora göre İstanbul, 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya sıralamasında 5’inci, Antalya ise 18,6 milyon ziyaretçiyle 8’inci sıraya yerleşti. Böylece Türkiye, iki şehirle birden en üst sıralarda yer alarak küresel turizm sahnesindeki etkisini güçlendirdi.

        BANGKOK ZİRVEDE, TÜRKİYE ÇIKIŞTA

        Listenin zirvesinde 30,3 milyon ziyaretçiyle Bangkok bulunurken, Hong Kong, Londra ve Makao ilk dört sırada yer aldı. Ancak raporun dikkat çeken bölümü, Türkiye’nin turist hacmi açısından Avrupa ve Akdeniz bandında liderliğe doğru hızla yükselmesi oldu.

        REKLAM

        İstanbul’un gastronomiden kültür-sanat etkinliklerine, uluslararası organizasyonlardan dijital tanıtım etkisine uzanan geniş yelpazedeki dinamizmi; Antalya’nın ise her sezon yüksek talep gören tatil altyapısı, spor turizmi ve dünya standartlarındaki tesisleri bu yükselişi destekledi.

        EUROMONITOR INTERNATIONAL

        Dünya turizm sektöründe 50 yılı aşkın süredir referans kabul edilen Euromonitor International, ülkelerin ve şehirlerin turizm performansını en kapsamlı biçimde analiz eden kuruluş olarak biliniyor.

        Kurumun hazırladığı Top 100 City Destinations Index; ziyaretçi sayılarının yanı sıra sürdürülebilirlik, turizm altyapısı, ekonomik performans, kültür-sanat kapasitesi, sağlık ve güvenlik göstergeleri gibi kritik başlıklarda şehirleri karşılaştırıyor.

        Bu nedenle Euromonitor raporu, hükümetlerden havayolu şirketlerine, otel zincirlerinden yatırım fonlarına kadar tüm sektörün yol haritasını belirleyen en etkili küresel veri setlerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye’nin bu listelerde üst sıralara yerleşmesi, yalnızca turist sayısındaki artışı değil, ülkenin uluslararası turizm stratejisinin doğru çalıştığını da gösteriyor.

        REKLAM

        “EN CAZİP ŞEHİRLER” ENDEKSİNDE PARİS LİDERLİĞİ KORUDU

        Euromonitor International aynı raporda, ziyaretçi sayısından bağımsız olarak şehirlerin sürdürülebilirlik, kültür, ekonomik performans, sağlık ve güvenlik gibi 56 kritere göre belirlendiği “Dünyanın En Cazip 10 Şehri” listesini de açıkladı.

        Paris, Notre Dame Katedrali’nin yeniden açılması ve PSG’nin Şampiyonlar Ligi zaferinin yarattığı sportif turizm etkisiyle liderliğini korudu. Madrid ikinci, Tokyo üçüncü, Roma dördüncü, Milano ise beşinci sıraya yerleşti. Amsterdam ve Barcelona listede yükseliş gösterirken, Londra 18’inci sıraya geriledi.

        TÜRKİYE’NİN TURİZMDE KÜRESEL GÜCÜ TESCİLLENDİ

        Euromonitor International’ın kapsamlı endeksi, Türkiye’nin 2025’te turizmde en hızlı ivme yakalayan ülkelerin başında geldiğini ortaya koyuyor. İstanbul ve Antalya’nın ilk 10’da yer alması, Türkiye’nin kültür, etkinlik ve destinasyon yönetimi politikalarının uluslararası ölçekte yüksek karşılık bulduğunu gösteriyor.

        Türkiye, 2025 sonuçlarıyla yalnızca ziyaretçi sayılarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda küresel turizm rekabetinde istikrarlı bir marka gücü oluşturduğunu da bu raporla güçlü biçimde perçinledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #turizm sıralaması
        #Antalya
        #istanbul
        #Euromonitor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi