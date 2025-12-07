Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de polisin operasyonu sırasında intihar girişiminde bulunan firari hükümlü yakalandı

        Edirne'de polisin, saklandığı eve düzenlediği operasyonda intihar girişiminde bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 20:58 Güncelleme: 07.12.2025 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de polisin operasyonu sırasında intihar girişiminde bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de polisin, saklandığı eve düzenlediği operasyonda intihar girişiminde bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "yağma" ve "hırsızlık" suçlarından 41 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün saklandığı eve operasyon düzenledi.

        Polislerin geldiğini gören hükümlü, kapının arkasına saklanarak tabanca ile intihar girişiminde bulundu.

        Ekipler şüpheliyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?

        Benzer Haberler

        Edirne'de 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari operasyonla yakala...
        Edirne'de 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari operasyonla yakala...
        Edirne'de çarpışan otomobillerden birinin takla attığı kaza kamerada; 2 yar...
        Edirne'de çarpışan otomobillerden birinin takla attığı kaza kamerada; 2 yar...
        Ağrı'nın geleneksel Halise lezzeti Edirne'de ilgi gördü
        Ağrı'nın geleneksel Halise lezzeti Edirne'de ilgi gördü
        Keşan'da turizm sektörü değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Keşan'da turizm sektörü değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Edirne'de çarpışan aracın defalarca takla attığı kaza kamerada
        Edirne'de çarpışan aracın defalarca takla attığı kaza kamerada
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş