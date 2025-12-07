Edirne'de polisin operasyonu sırasında intihar girişiminde bulunan firari hükümlü yakalandı
Edirne'de polisin, saklandığı eve düzenlediği operasyonda intihar girişiminde bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "yağma" ve "hırsızlık" suçlarından 41 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün saklandığı eve operasyon düzenledi.
Polislerin geldiğini gören hükümlü, kapının arkasına saklanarak tabanca ile intihar girişiminde bulundu.
Ekipler şüpheliyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
