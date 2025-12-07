Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Uzunköprü'de jandarmanın denetimlerinde tespit edilen yakalaması olan araç yediemin otoparkına çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 12:03 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:03
        Edirne'de asayiş
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemici köyündeki denetimlerinde M.A'nın kullandığı aracı durdurdu.

        Yapılan sorgulamada araçla ilgili yakalama kararı olduğu belirlendi.

        Araç yediemin otoparkına çekildi.

        - Evden hırsızlık

        Edirne'nin Meriç ilçesinde evinin bahçesinden odun çalınan kişi polise başvurdu.

        Büyükdoğanca Mahallesi'nde yaşayan R.D, bahçesini kontrol ettiğinde kapıya zarar verildiğini ve odunların çalındığını fark etti.

        Ev sahibi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        - İş yerinden hırsızlık

        Edirne'de iş yerinden telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

        İş yerinde telefonunu koyduğu çekmeceyi kontrol eden G.F, telefonun çalındığını fark etti.

        G.F. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

