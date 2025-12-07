Uzunköprü SODAM'dan yaşlı bakım merkezi sakinlerine kuaför hizmeti desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, benzer etkinliklerin devam edeceğini ve yaşlıların yanında olmaya önem verdiklerini belirtti.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kursiyer ve usta öğreticiler "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında merkeze ziyarette bulundu.

Uzunköprü Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kuaför kursiyerleri ve usta öğreticileri, Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine kuaför hizmeti sundu.

