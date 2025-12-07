Uzunköprü SODAM'dan yaşlı bakım merkezi sakinlerine kuaför hizmeti desteği
Uzunköprü Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kuaför kursiyerleri ve usta öğreticileri, Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine kuaför hizmeti sundu.
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kursiyer ve usta öğreticiler "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında merkeze ziyarette bulundu.
Ziyarette yaşlıların saç kesimi yapılarak kuaför hizmeti verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, benzer etkinliklerin devam edeceğini ve yaşlıların yanında olmaya önem verdiklerini belirtti.
