Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Yunan çiftçi eylemleri, Türk tarafında tır trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor

        Yunanistan'daki çiftçi eylemleri, Türkiye tarafında tır trafiğini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:13 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunan çiftçi eylemleri, Türk tarafında tır trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yunanistan'daki çiftçi eylemleri, Türkiye tarafında tır trafiğini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

        Yunan çiftçilerin 2 Aralık'tan bu yana devam eden eylemleri kapsamında çok sayıda çiftçi, traktörlerini Bahçeköy (Kipi) Sınır Kapısı civarına çekerek yolu fiziki olarak daralttı.

        Bu nedenle Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'ndan sadece bozulabilir gıda ürünleriyle ilaç gibi acil yük taşıyan tırlar geçiş yapabiliyor. Diğer yük türlerine sahip araçların geçişine ise izin verilmiyor.

        Söz konusu uygulama nedeniyle tır sürücüleri alternatif güzergah olarak Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yöneliyor.

        İki sınır kapısında da zaman zaman uzun tır kuyrukları oluşurken, tır parklarında yoğunluk gözleniyor.

        - "İpsala tarafını kullanamıyoruz"

        Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında bekleyen tır şoförü Günay Çelik AA muhabirine, Yunanistan'daki eylem nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'nı kullanamadıklarını söyledi.

        Yunanistan'daki eylemin işlerini aksattığını belirten Çelik, "Eylem nedeniyle sınır kapıları kapandı. Normalde İpsala'yı kullanan tırlar da buraya gelmek durumunda kalıyor. Kapıkule ve Hamzabeyli'de şu anda yoğunluk var. Şoförlerin durumu ortada, 20 saati geçti bekleme sürem. Buradaki yoğunluk İpsala'nın kapalı olmasından kaynaklanıyor." dedi.

        Romanya'ya yük taşıyan Ali Çam ise yaklaşık 24 saattir sırada beklediğini ifade etti.

        Şoförlerin yoğunluk nedeniyle sıkıntı yaşadığını dile getiren Çam, "Yunanistan'daki eylem bizi etkiliyor. Kapıkule ve Hamzabeyli'de yoğunluk oldu, kuyruklar uzuyor. Yunanistan kapıları kapattığı için İpsala'dan geçiş yok. Yükümüzü bekleyen şirketlerle sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntının bir an önce çözülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

        Tır şoförü İsmail Şallı da Yunanistan'daki çiftçi eyleminin Kapıkule ve Hamzabeyli'deki tır trafiğini artırdığını bu nedenle bekleme sürelerinin uzadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        İstanbul ve Antalya turizmde dünya ilk 10'unda
        İstanbul ve Antalya turizmde dünya ilk 10'unda
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz

        Benzer Haberler

        "Efsane renk" Edirne kırmızısı usta ellerde moda ürünlerine dönüşüyor
        "Efsane renk" Edirne kırmızısı usta ellerde moda ürünlerine dönüşüyor
        Trakya Üniversitesinde proje geliştirme ve yazma eğitimi verildi
        Trakya Üniversitesinde proje geliştirme ve yazma eğitimi verildi
        Geleneksel el sanatı Edirnekari'yi kendi ürettiği kağıtlara işliyor
        Geleneksel el sanatı Edirnekari'yi kendi ürettiği kağıtlara işliyor
        41 yıla hükümlü firari, eve gelen polisi görünce intihara kalkıştı
        41 yıla hükümlü firari, eve gelen polisi görünce intihara kalkıştı
        Edirne'de polisin operasyonu sırasında intihar girişiminde bulunan firari h...
        Edirne'de polisin operasyonu sırasında intihar girişiminde bulunan firari h...
        Edirne'de 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari operasyonla yakala...
        Edirne'de 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari operasyonla yakala...