Edirne'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Edirne'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Karakasım köyünde yalnız yaşayan G.F'nin (82) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Eve giren sağlık ekipleri hareketsiz şekilde yatan G.F'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş de olay yerine gelerek bilgi aldı.
