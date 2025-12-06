Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Edirne'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 06.12.2025 - 17:01
        Edirne'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
        Edirne'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        ​​​​​​​Karakasım köyünde yalnız yaşayan G.F'nin (82) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Eve giren sağlık ekipleri hareketsiz şekilde yatan G.F'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş de olay yerine gelerek bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

