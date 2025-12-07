Keşan'da turizm sektörü değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Özcan, turizm sektörünün gelişimi için iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda sektörün genel durumu değerlendirildi.

