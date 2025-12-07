Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Keşan'da turizm sektörü değerlendirme toplantısı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 13:43 Güncelleme: 07.12.2025 - 13:43
        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda sektörün genel durumu değerlendirildi.

        Turizm sektörünün ihtiyaçlarının ve sorunların kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.

        Özcan, turizm sektörünün gelişimi için iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

