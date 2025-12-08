Edirne Valisi Sezer'den okul ziyareti

Edirne Valisi Sezer, Cumhuriyet İlk ve Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, okulu ziyaret ederek idareci ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri, öğrencilerin devamsızlıkları ve ailelerinin durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Sınıfları gezen Sezer, sohbet ettiği öğrencilere başarı diledi.

Okul dışında çocuklarını bekleyen velilerle de sohbet eden Sezer, çocuklara aileleriyle birlikte sahip çıkarak eğitime devam etmelerini sağlayacaklarını ifade etti.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve şube müdürleri de hazır bulundu.