        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer, Cumhuriyet İlk ve Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:48 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:48
        Edirne Valisi Sezer'den okul ziyareti
        Edirne Valisi Sezer, Cumhuriyet İlk ve Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, okulu ziyaret ederek idareci ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri, öğrencilerin devamsızlıkları ve ailelerinin durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

        Sınıfları gezen Sezer, sohbet ettiği öğrencilere başarı diledi.

        Okul dışında çocuklarını bekleyen velilerle de sohbet eden Sezer, çocuklara aileleriyle birlikte sahip çıkarak eğitime devam etmelerini sağlayacaklarını ifade etti.

        Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve şube müdürleri de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

