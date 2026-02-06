Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Trakya Üniversitesinde Akademik Yaşamda Tam İyilik Hali Çalıştayı düzenlenecek

        –Trakya Üniversitesi tarafından Akademik Yaşamda Tam İyilik Hali Çalıştayı gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 09:39 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya Üniversitesinde Akademik Yaşamda Tam İyilik Hali Çalıştayı düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Trakya Üniversitesi tarafından Akademik Yaşamda Tam İyilik Hali Çalıştayı gerçekleştirilecek.

        Balkan Kongre Merkezi’nde 20 Şubat Cuma günü düzenlenecek çalıştayda açılış konuşmalarını, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Prof. Dr. Mustafa Tan yapacak.

        Çalıştayın ilk oturumu, "Akademik Yaşamda ve Kurumsal Düzeyde Tam İyilik Hali" başlığıyla gerçekleştirilecek. Oturumda, akademik yaşamda tam iyilik halinin kavramsal çerçevesi ve kurumsal politikalar ele alınacak.

        İkinci oturumda ise iyilik hali alanındaki örnek uygulamalar katılımcılarla paylaşılacak.

        Akademisyen, öğrenci ve idari personel çalışma grupları ayrı salonlarda atölye çalışmalarını yürütecek.

        Atölye çalışmalarının ardından çalışma grubu başkanlarının rapor sunumları yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Siyasilerden 6 Şubat mesajları
        Siyasilerden 6 Şubat mesajları
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı

        Benzer Haberler

        İpsala Belediyesi alışveriş merkezinin açılışı yapıldı
        İpsala Belediyesi alışveriş merkezinin açılışı yapıldı
        Tunca Nehri seddelerindeki menfez ve pompa istasyonları alarm veriyor
        Tunca Nehri seddelerindeki menfez ve pompa istasyonları alarm veriyor
        Edirne'de umre vaadiyle dolandırılan 17 kişi, polise başvurdu
        Edirne'de umre vaadiyle dolandırılan 17 kişi, polise başvurdu
        Edirne'de umre vaadiyle 17 kişiyi dolandırdılar
        Edirne'de umre vaadiyle 17 kişiyi dolandırdılar
        Prof. Dr. Tüysüz: Bütün bilimsel çalışmalar Marmara'da 7 üzeri deprem bekle...
        Prof. Dr. Tüysüz: Bütün bilimsel çalışmalar Marmara'da 7 üzeri deprem bekle...
        Marmara'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı her zaman mevcut
        Marmara'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı her zaman mevcut