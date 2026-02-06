Habertürk
Habertürk
        Edirne'de umre vaadiyle dolandırılan 17 kişi polise başvurdu

        Edirne'de umre vaadiyle dolandırılan 17 kişi polise başvurdu

        Edirne'de umre ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen 17 kişi, kendilerini umreye götürme vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla şüphelilerden şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 13:13 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:13
        Edirne'de umre vaadiyle dolandırılan 17 kişi polise başvurdu
        Edirne'de umre ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen 17 kişi, kendilerini umreye götürme vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla şüphelilerden şikayetçi oldu.

        Alınan bilgiye göre, umreye gitmek isteyen 17 kişi, E.Ş. ile iletişime geçti.

        Gerekli evrakları ve parayı gönderen vatandaşlar, yola çıkacakları günü beklemeye başladı.

        Bir süre sonra E.Ş'ye ulaşamayan umre adayları, dolandırıldıklarını anlayarak Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurdu.

        Mağdurların ifadelerini alan polis ekipleri, şüpheliler E.Ş. ve F.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan incelemede, şüpheli E.Ş'nin yaklaşık bir yıldır umre organizasyonu yapan turizm firmasında çalışmadığı, gönderilen paraların ise eşi F.Ş'nin hesabına yatırıldığı tespit edildi.

        Dolandırılan vatandaşlardan Bilgin Satar, AA muhabirine, umre vaadiyle kandırıldıklarını söyledi.

        İstenen parayı gönderdiklerini ancak oyalandıklarını belirten Satar, "En son ramazan umresi dedi, sonra şevvale döndü. Sonra akşam patlak verdi. Dolandırılmışız, umreye götürülmüyoruz. Biz o paraları nasıl topladık, yazık günah değil mi bizim gibi insanlara. ben evlere temizliğe gidiyorum öyle biriktirdim o parayı. Allah'a havale ediyorum. Buradaki adaletten ziyade ahiretteki adaletle yüzleşmesini istiyorum." diye konuştu.

        Fatma Özcan da 2017'den tanıdığı firmayla umre organizasyonlarına aracılık ettiğini ancak bu yıl dolandırıcılıkla karşılaştıklarını belirtti.

        Remziye Oktar da biriktirmek için bir yıl uğraştığı parayı geri istediğini belirterek dolandırıcıların cezalandırılmasını talep etti.

