Edirne Valisi Sezer, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

–Edirne Valisi Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.



Sezer, mesajında, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına ve millete sabır temennisinde bulundu.



Depremin acısının hala ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten Sezer, "6 Şubat Asrın Felaketi'nin 3. sene-i devriyesinde, depremde kaybettiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize sabır diliyorum. Emsali görülmemiş bu büyük felakette yaraları sarmak için gece gündüz demeden fedakarca mücadele eden, destek veren ve dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

