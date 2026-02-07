Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Edirne İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ile Türk Kızılay iş birliğinde "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 15:21 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:24
        Edirne'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
        ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Edirne İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ile Türk Kızılay iş birliğinde "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen kampanyada vatandaşlar kan bağışında bulundu.

        Edirne ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mehmet Kuzu, yaptığı açıklamada, iyiliği, dayanışmayı ve insan hayatını her şeyin üzerinde tuttuklarını belirtti.

        Başlattıkları kan bağışı seferberliğinin uzun vadeli ve düzenli bir kan bağışı kültürünün oluşmasına vesile olacağını ifade eden Kuzu, "Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe derneklerimizin aktif katılımıyla yürütülecek çalışmalar sayesinde, kan bağışı noktalarının her ilde daha görünür ve ulaşılabilir hale gelmesini sağlayacak iyiliği birlikte çoğaltacağız." diye konuştu.

        Kuzu, tüm dernek üyelerinin kampanyaya destek vereceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

