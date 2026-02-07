Edirne'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Edirne İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ile Türk Kızılay iş birliğinde "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.



Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen kampanyada vatandaşlar kan bağışında bulundu.



Edirne ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mehmet Kuzu, yaptığı açıklamada, iyiliği, dayanışmayı ve insan hayatını her şeyin üzerinde tuttuklarını belirtti.



Başlattıkları kan bağışı seferberliğinin uzun vadeli ve düzenli bir kan bağışı kültürünün oluşmasına vesile olacağını ifade eden Kuzu, "Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe derneklerimizin aktif katılımıyla yürütülecek çalışmalar sayesinde, kan bağışı noktalarının her ilde daha görünür ve ulaşılabilir hale gelmesini sağlayacak iyiliği birlikte çoğaltacağız." diye konuştu.



Kuzu, tüm dernek üyelerinin kampanyaya destek vereceğini kaydetti.

