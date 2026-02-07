Habertürk
Habertürk
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan ilçesinde düzenlenen tavla turnuvasının ödülleri SMA hastası çocuk için başlatılan kampanyaya bağışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 12:43 Güncelleme: 07.02.2026 - 12:43
        Edirne'den kısa kısa
        Keşan ilçesinde düzenlenen tavla turnuvasının ödülleri SMA hastası çocuk için başlatılan kampanyaya bağışlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Şehir Kulübü öncülünde, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve İpsala Ticaret Borsası desteğiyle merhum İbrahim Girgin anısına turnuva düzenlendi.

        Turnuvada birinci Kadir Er, ikinci Hasan Bilir, üçüncü Fahri Tunç ve dördüncü de Hasan Çirozlar oldu.

        Ödüller, SMA Tip-2 hastası Şaduman Melek Çoruh'un (9) adına düzenlenen kampanyaya bağışlandı.


        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da sporcuları tebrik etti.

        - Akalın'dan Özcan'a ziyaret

        İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan ziyaretten memnuniyetini belirterek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Akalın da Özcan'a çalışmalarında başarı diledi.

        Ziyarette, İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Dilek Pazarlı ve partililer yer aldı.

        - 6 Şubat Anma Sergisi açıldı

        Keşan ilçesinde 6 Şubat Anma Sergisi açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği tarafından, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısı fotoğraf sergisi hazırlandı.

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın katılımıyla açılışı yapılan sergi izlenime sunuldu.

        Özcan, afetler karşı hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.






