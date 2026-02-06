Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Nehir debilerindeki artışın Edirne'de taşkın riski oluşturmadığı belirtildi

        Edirne'de nehir debilerindeki artışın taşkın riski oluşturmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 20:29 Güncelleme: 06.02.2026 - 20:29
        Nehir debilerindeki artışın Edirne'de taşkın riski oluşturmadığı belirtildi
        Edirne'de nehir debilerindeki artışın taşkın riski oluşturmadığı bildirildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Bulgaristan nehir havzalarında dün ve bugün etkili olan sağanak yağışlar ile ardından meydana gelen kar erimeleri nedeniyle, bu sabah saatlerinden itibaren kentteki nehir seviyelerinde yükselme gözlemlendiği belirtildi.

        Arda Nehri üzerindeki Ivaylovgrad Barajı’ndan bırakılan suya bağlı artış ivmesinin düşmeye başladığı aktarılan açıklamada, "Su miktarındaki yükselmenin bir müddet daha devam etmesi öngörülmektedir. Konuyla ilgili yetkili kurumlarımız Bulgaristan makamlarıyla irtibat halinde olup, nehir su seviyeleri 24 saat esasına göre anlık ve çevrim içi sistemlerle takip edilmektedir. Üç nehrin buluştuğu Edirne’de öngörülen su miktarının taşkın riski oluşturması beklenmemektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

