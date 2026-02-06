Trakya Üniversitesinde 13. Anatomi Kış Günleri başladı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ile Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği iş birliğiyle düzenlenen 13. Anatomi Kış Günleri başladı.





Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen program, merhum Recep Mesut'un aziz hatırasına ithaf edildi.





Ana teması "Anatomi Eğitimi, Terminoloji" olan programda, anatomi eğitiminde karşılaşılan güncel sorunlar, yenilikçi öğretim yaklaşımları ve terminolojik birlikteliğin sağlanmasına yönelik başlıklar alanında uzman akademisyenler tarafından değerlendirildi.





Açılış konuşmaları Prof. Dr. Oğuz Taşkınalp, Prof. Dr. Ayhan Cömert ve Prof. Dr. Alaattin Elhan tarafından yapıldı.





Konuşmalarda, Anatomi Kış Günleri'nin bilimsel önemi vurgulanarak toplantıların farklı şehirlerde düzenlenmeye devam edeceği ve kongrenin zenginleştirilerek sürdürüleceği belirtildi.





Program kapsamında, merhum Prof. Dr. Recep Mesut’un anısına özel sunumlar da gerçekleştirildi.





Prof. Dr. Bülent Sabri Cığalı "Recep Mesut’un Hayatı", Doç. Dr. Altan Mesut ise "Babam" başlıklı sunumlarını katılımcılarla paylaştı.





Bilimsel programda ayrıca Anılar Panelinin ardından davetli konuşmacı oturumları düzenlendi.



