        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Forumu'na katıldı

        Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu iş birliğinde Mısır'ın El-Alemeyn kentinde düzenlenen Türkiye - Mısır Oda ve Borsalar İş Forumu'na katıldı.

        Giriş: 06.02.2026 - 15:19 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:19
        Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Forumu'na katıldı
        Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu iş birliğinde Mısır'ın El-Alemeyn kentinde düzenlenen Türkiye - Mısır Oda ve Borsalar İş Forumu'na katıldı.

        ETB'den yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, sektörler arası iş birliği fırsatlarının ele alınması ve yeni yatırım alanlarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen foruma, Türkiye'den yaklaşık 200 oda ve borsa başkanı ile temsilci, Mısır'dan ise 100’ün üzerinde iş dünyası temsilcisi katıldı.

        Forumda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmed el-Vekil ve Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen konuşma yaptı.

        Öztürk, forum kapsamında Edirne ve Trakya bölgesinin ticari potansiyeli, sektörler arası iş birliği imkanları ve bölge üreticilerinin küresel pazarlara entegrasyonu konularında değerlendirmelerde bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Ercan, AA'nın "Yılı...
        Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Ercan, AA'nın "Yılı...
        Edirne'de umre vaadiyle dolandırılan 17 kişi polise başvurdu
        Edirne'de umre vaadiyle dolandırılan 17 kişi polise başvurdu
        6 Şubat'ı anlatan Gülcan öğretmen: "65 saniyede hayatımız yıkıldı" Depremde...
        6 Şubat'ı anlatan Gülcan öğretmen: "65 saniyede hayatımız yıkıldı" Depremde...
        Edirne Valisi Sezer, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
        Edirne Valisi Sezer, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
        U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası maçları Edirne'de sürüyor
        U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası maçları Edirne'de sürüyor
        Edirne'de 6 şubat depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
        Edirne'de 6 şubat depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşu