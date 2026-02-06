Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Ercan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:10 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Ercan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

        Ercan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

        Ercan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" karesini seçti.

        "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" adlı karesini tercih eden Ercan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" fotoğrafından yana kullandı.

        - Oylama

        AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

        Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ

        Benzer Haberler

        Edirne'de umre vaadiyle dolandırılan 17 kişi polise başvurdu
        Edirne'de umre vaadiyle dolandırılan 17 kişi polise başvurdu
        6 Şubat'ı anlatan Gülcan öğretmen: "65 saniyede hayatımız yıkıldı" Depremde...
        6 Şubat'ı anlatan Gülcan öğretmen: "65 saniyede hayatımız yıkıldı" Depremde...
        Edirne Valisi Sezer, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
        Edirne Valisi Sezer, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
        U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası maçları Edirne'de sürüyor
        U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası maçları Edirne'de sürüyor
        Edirne'de 6 şubat depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
        Edirne'de 6 şubat depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
        TÜ'de "Proje Kafe" açılıyor
        TÜ'de "Proje Kafe" açılıyor