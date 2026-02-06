Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'deki "sosyete pazarı" Balkan Pazarı ismiyle belediye tarafından işletilecek

        Edirne'de Bulgar ve Yunan turistlerin de ilgi gösterdiği, "Sosyete Pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı, "Balkan Pazarı" adıyla Edirne Belediyesi tarafından işletilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:57 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:57
        Edirne'deki "sosyete pazarı" Balkan Pazarı ismiyle belediye tarafından işletilecek
        Edirne'de Bulgar ve Yunan turistlerin de ilgi gösterdiği, "Sosyete Pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı, "Balkan Pazarı" adıyla Edirne Belediyesi tarafından işletilecek.

        Edirne Belediye Meclisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında toplandı.

        Toplantıda, geçen aralık ayındaki meclis toplantısında belediyenin borçlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devredilmesi oy çokluğuyla kararlaştırılan Ulus Pazarı alanının, belediye iştiraki Ergene Enerji ve Gıda AŞ tarafından 3 yıl süreyle işletilmesi görüşüldü.

        Madde, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda diğer gündem maddeleri de ele alındı.

        Gencan, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar yeriyle ilgili hukuki sıkıntılar bulunduğunu ve göreve geldikten sonra alanda düzenleme yapılması için çalışma başlattıklarını hatırlattı.

        Meclis kararı doğrultusunda alanın SGK’ye devri için girişimde bulunduklarını belirten Gencan, "Bu alan, borcumuzu tek seferde kapatabilecek en önemli gayrimenkullerimizden biriydi. Ancak SGK'dan gelen son yazıda olumlu bir geri dönüş olmadı. Bundan sonra belediyemizin SGK borcunu kapatmak için başka taşınmazlarla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

        Filiz Gencan, yeni dönemde Balkan Pazarı adıyla hizmet verecek alanda belediyenin denetiminde hizmet vereceklerini, doğru şekilde elde edecekleri geliri Edirnelilerin hizmet sunacaklarını dile getirdi.

        Pazar yerinin kullanım planlamasına da değinen Gencan, "Pazartesi günleri meyve ve sebze pazarı, hafta içi kullanılmayan günlerde otopark, cuma günleri ise Ergene AŞ tarafından yürütülecek süreçle pazar yeri olarak kullanılmasını planlıyoruz. Kısa süre içinde esnafımıza duyuruya çıkacağız. Şartları belirledikten sonra başvurular alınacak ve koşulları sağlayan esnaf sürece dahil olacak." diye konuştu.

        Kentte "Sosyete Pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı’nın belediyenin prim borçlarına karşılık SGK'ye devredilmesi, geçen aralık ayında Edirne Belediye Meclisi'nde gündeme gelmiş ve madde CHP grubunun oylarıyla kabul edilmişti.

        AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri ise esnafın mağdur edilmemesi gerektiğini savunarak, borç için belediyeye ait başka taşınmazların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiş ve maddeye "hayır" oyu vermişti.

        Devir kararının ardından pazar esnafı, Edirne Belediyesi önünde toplanarak karara tepki göstermiş, kararın iptali için topladıkları imzaları belediyeye sunmuştu.

