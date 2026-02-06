Habertürk
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:30 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:36
        Edirne'den kısa kısa
        Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirtti.

        Tutar, yayımladığı mesajda depremlerin milleti derinden etkilediğini belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

        Ülkenin bir daha böyle acılar yaşamamasını temenni eden Tutar, afetlere karşı gerekli tedbirlerin önemine dikkati çekti.

        - 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler unutulmadı

        Edirne'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı.

        Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden emniyet personelini makamında kabul ederek taziyelerini iletti.

        Ayhan’ın eşi Canan Ayhan ve emniyet personelinin de katılımıyla, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken depremlerde şehit olan Polis Memuru Nebibe Esen’in annesi Hatice Uslu, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyündeki evinde ziyaret edildi.

        Ziyaret kapsamında, deprem şehidi Polis Memuru Nebibe Esen’in kabri de ziyaret edilerek dua edildi.

        - AK Parti Edirne İl Başkanı İba, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, şubat ayı Edirne Belediyesi Olağan Belediye Meclis Toplantısı öncesinde belediye meclis üyeleriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

        İba, yaptığı açıklamada, toplantıda kentin farklı noktalarından iletilen talepler ile mahallelerin çözüm bekleyen sorunlarını ele aldıklarını belirtti.

        Edirne için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini ifade eden İba, ortak akıl ve hizmet anlayışıyla hemşehrilerin sesi olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        - "Sesimizi duymayanlara düdük çalıyoruz" etkinliği

        Edirne'de "Sesimizi duymayanlara düdük çalıyoruz" etkinliği düzenlendi

        Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tezcan Karakütük, Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu vurguladı.

        Karakütük, depremlerin afete dönüşmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

        Deprem düdüğünün bir uyarı niteliği taşıdığını belirten Karakütük, "Bugün henüz enkaz altında değilken düdük çalıyoruz. Bu bir ikazdır. İnşaat değil insan yaşasın istiyoruz." dedi.

        Karakütük, karar alıcılara seslenerek denetimlerin eksiksiz yapılmasını ve insan hayatının öncelemesini istedi.

        Açıklamasını "Sesimizi duyan var mı?" sözleriyle tamamlayan Karakütük, 6 Şubat depremleri başta olmak üzere tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

