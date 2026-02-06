Habertürk
        Hamzabeyli'deki tır yoğunluğu Bulgaristan makamlarıyla ele alındı

        Hamzabeyli'deki tır yoğunluğu Bulgaristan makamlarıyla ele alındı

        Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz ile Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda son dönemde yaşanan tır yoğunluğuna ilişkin Bulgar makamlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:03 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:03
        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan’daki Lesovo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda oluşan yoğunluğun nedenleri ele alındı.

        Karşılıklı işbirliği çerçevesinde alınabilecek tedbirler ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği görüşmede, geçiş süreçlerinin hızlandırılması, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve sürücülerin mağduriyetinin azaltılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk heyetine başkanlık eden Kaymakam Yılmaz, iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için temasların süreceğini belirterek, yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.

