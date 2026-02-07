Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Yarım asrı aşkın süredir traktör tamiri yapıyor

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de yaşayan traktör ustası Necmettin Arda, 1972 yılında çırak olarak başladığı mesleğini 54 yıldır sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:03 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yarım asrı aşkın süredir traktör tamiri yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de yaşayan traktör ustası Necmettin Arda, 1972 yılında çırak olarak başladığı mesleğini 54 yıldır sürdürüyor.

        Arda, Edirne Sanayi Sitesi’nde başladığı traktör tamirciliği mesleğini kendi iş yerinde yürütüyor.

        1984 yılında iş yerini açan Arda, çalışmalarını tek başına sürdürüyor.

        Traktör ustası Arda, AA muhabirine, uzun yıllar traktör firmalarının yetkili servisi olarak sanayi sitesinde görev yaptığını söyledi.

        1972'den bu yana mesleğin içinde olduğunu belirten Arda, "Güven bütün işlerde birinci aranan özelliktir. Hangi işi yapıyorsan yap, devamlılığı için güven vermelisin. Güven vermediğin zaman muvaffak olamazsın." dedi.

        Yıllar içerisinde birçok çırak yetiştirdiğini anlatan Arda, yetiştirdiği çırakların bir bölümünün kendi iş yerlerini açtığını ifade etti.

        Arda, traktör tamirciliğinde çırak bulmanın zorlaştığını belirtti.

        Traktörlerin zamanla daha modern hale geldiğini kaydeden Arda, "Geçmişte traktörler daha basit yapıdaydı. Bozulan parçalar genellikle tamir edilirdi. Günümüzde ise traktörler daha modern ve parçalar çoğunlukla yenisiyle değiştiriliyor. Eski model traktörlerin sayısı da büyük ölçüde azaldı." diye konuştu.

        Arda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki Eğitim Merkezi Programı'nın mesleki eğitim açısından önemli olduğunu da dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması

        Benzer Haberler

        Edirne Valiliği: Taşkın riski beklenmiyor
        Edirne Valiliği: Taşkın riski beklenmiyor
        Nehir debilerindeki artışın Edirne'de taşkın riski oluşturmadığı belirtildi
        Nehir debilerindeki artışın Edirne'de taşkın riski oluşturmadığı belirtildi
        Edirne'de kapatılan Ulus Pazarı yeniden "Balkan Pazarı" olarak açılıyor
        Edirne'de kapatılan Ulus Pazarı yeniden "Balkan Pazarı" olarak açılıyor
        Trakya Üniversitesinde 13. Anatomi Kış Günleri başladı
        Trakya Üniversitesinde 13. Anatomi Kış Günleri başladı
        Edirne'deki "sosyete pazarı" Balkan Pazarı ismiyle belediye tarafından işle...
        Edirne'deki "sosyete pazarı" Balkan Pazarı ismiyle belediye tarafından işle...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa