        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerasında

        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerasında

        Edirne'de motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:08 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:08
        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerasında
        Edirne'de motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.


        İstasyon Caddesi'nde 34 MCS 803 plakalı otomobil ile 22 ACV 822 plakalı motosiklet çarpıştı.


        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.


        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Yaralanan motosiklet sürücüsü, Trakya Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


        Hasar gören motosiklet, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

