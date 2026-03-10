Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 09:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

        Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Kötü haber! Yağış beklenmiyor
        Kötü haber! Yağış beklenmiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!

        Benzer Haberler

        Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Edirne'de şehit polis Nefize Çetin Özsoy anısına güreş şampiyonası düzenlen...
        Edirne'de şehit polis Nefize Çetin Özsoy anısına güreş şampiyonası düzenlen...
        Edirne'de kaçak tütün ve makaron operasyonu
        Edirne'de kaçak tütün ve makaron operasyonu
        Edirne'de çok sayıda makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
        Edirne'de çok sayıda makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
        AK Parti'li Aksal'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
        AK Parti'li Aksal'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'ın babası son yolculuğuna uğurlandı