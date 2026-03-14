Edirne'de otomobilin tıra arkadan çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Edirne'de otomobilin tıra arkadan çarptığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi. K.Ç'nin kullandığı 22 ABV 162 plakalı otomobil, Edirne Lalapaşa kara yolunun Yenişehir Mezarlığı mevkisinde park halindeki 59 ANR 956 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay yerindeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir otomobilin park halindeki tıra arkadan çarparak savrulma anı yer alıyor.

