        Edirne'de çevreciler belediyenin ağaç budama yöntemine tepki gösterdi

        Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği üyeleri, Edirne Belediyesinin ağaç budama yöntemine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Karaağaç Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde toplanan dernek üyeleri adına konuşan Dernek Başkanı Ayten Eren, kentin birçok mahallesinde yapılan budama çalışmalarının aşırı ve sert budama şeklinde uygulandığını söyledi.

        Budama ile birçok ağacın doğal taç yapısının neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığı bu uygulamanın, kent halkında haklı bir tepki ve kaygı yarattığını belirten Eren, yapılan uygulamanın bilimsellikten uzak olduğunu savundu.

        Gövdeye yakın yapılan sert kesimler ve tepe kesimi olarak bilinen uygulamanın, ağacı zayıflatarak hastalıklara açık hale getirdiğini öne süren Eren, budamalar sonucu oluşan geniş kesim yüzeylerinin aşı macunu gibi koruyucu uygulamalarla kapatılmamasının da ağaçlarda mantar ve hastalık riskini artırdığını ifade etti.

        Ağaçların sert şekilde budanmasının, yaz aylarında Edirne kent merkezinde daha fazla ısınma, gölgesiz sokaklar ve artan sıcaklık stresi anlamına geldiğini aktaran Eren, "Kent ağaçları yalnızca estetik unsurlar değildir. Kent iklimini düzenleyen, hava kalitesini iyileştiren ve yaz aylarında yaşam konforu sağlayan temel ekolojik varlıklardır." dedi.

        Eren, kentte peyzaj amacıyla yoğun şekilde kullanılan çakıl ve mıcır kaplamaların da ısı adası etkisi yaratarak çevredeki bitki ve ağaçların kök bölgesinin aşırı ısınmasına yol açtığını belirtti.

        Kentte yapılan bu tür önemli uygulamalarda üniversitenin ilgili bölümleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınmamasının düşündürücü olduğunu ifade eden Eren, şunları kaydetti:

        "Kent yönetiminin bilimsel bilgi ve toplumsal katılım yerine kapalı bir anlayışla hareket etmesi kabul edilemez. Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği olarak çağrımız açıktır. Kent ağaçları için bilimsel bakım ve budama planı hazırlanmalıdır.

        ⁠Budama çalışmaları peyzaj mimarları ve ilgili uzmanların denetiminde yapılmalıdır. ⁠Kesim yüzeyleri aşı macunu gibi koruyucu yöntemlerle kapatılmalıdır.
        Kent yönetimi bu konularda üniversite, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalıdır. Edirne'nin yeşil dokusu ve ağaçları gelecek kuşakların ortak mirasıdır. Bu mirasın yanlış uygulamalarla zarar görmesine sessiz kalmayacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Netanyahu sessizliği!
        Netanyahu sessizliği!
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer, Kore gazisi Arif Bacı ve ailesiyle iftar yaptı
        Edirne Valisi Sezer, Kore gazisi Arif Bacı ve ailesiyle iftar yaptı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Tır şoförleri Kapıkule'nin kuzeyine açılacak yeni gümrük kapısından umutlu
        Tır şoförleri Kapıkule'nin kuzeyine açılacak yeni gümrük kapısından umutlu
        SMA'lı Melek'e destek için bin kişi, iftar programında bir araya geldi
        SMA'lı Melek'e destek için bin kişi, iftar programında bir araya geldi
        Edirne'de 11 yıllık imece iftar geleneği: İmece usulü sofra kuruldu
        Edirne'de 11 yıllık imece iftar geleneği: İmece usulü sofra kuruldu
        500 Büyükçekmeceli kadın Edirne'de iftar sofrasında buluştu Yüzlerce kadın...
        500 Büyükçekmeceli kadın Edirne'de iftar sofrasında buluştu Yüzlerce kadın...