Edirne'de çevreciler belediyenin ağaç budama yöntemine tepki gösterdi

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği üyeleri, Edirne Belediyesinin ağaç budama yöntemine tepki gösterdi.



Karaağaç Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde toplanan dernek üyeleri adına konuşan Dernek Başkanı Ayten Eren, kentin birçok mahallesinde yapılan budama çalışmalarının aşırı ve sert budama şeklinde uygulandığını söyledi.



Budama ile birçok ağacın doğal taç yapısının neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığı bu uygulamanın, kent halkında haklı bir tepki ve kaygı yarattığını belirten Eren, yapılan uygulamanın bilimsellikten uzak olduğunu savundu.



Gövdeye yakın yapılan sert kesimler ve tepe kesimi olarak bilinen uygulamanın, ağacı zayıflatarak hastalıklara açık hale getirdiğini öne süren Eren, budamalar sonucu oluşan geniş kesim yüzeylerinin aşı macunu gibi koruyucu uygulamalarla kapatılmamasının da ağaçlarda mantar ve hastalık riskini artırdığını ifade etti.



Ağaçların sert şekilde budanmasının, yaz aylarında Edirne kent merkezinde daha fazla ısınma, gölgesiz sokaklar ve artan sıcaklık stresi anlamına geldiğini aktaran Eren, "Kent ağaçları yalnızca estetik unsurlar değildir. Kent iklimini düzenleyen, hava kalitesini iyileştiren ve yaz aylarında yaşam konforu sağlayan temel ekolojik varlıklardır." dedi.



Eren, kentte peyzaj amacıyla yoğun şekilde kullanılan çakıl ve mıcır kaplamaların da ısı adası etkisi yaratarak çevredeki bitki ve ağaçların kök bölgesinin aşırı ısınmasına yol açtığını belirtti.



Kentte yapılan bu tür önemli uygulamalarda üniversitenin ilgili bölümleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınmamasının düşündürücü olduğunu ifade eden Eren, şunları kaydetti:



"Kent yönetiminin bilimsel bilgi ve toplumsal katılım yerine kapalı bir anlayışla hareket etmesi kabul edilemez. Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği olarak çağrımız açıktır. Kent ağaçları için bilimsel bakım ve budama planı hazırlanmalıdır.



⁠Budama çalışmaları peyzaj mimarları ve ilgili uzmanların denetiminde yapılmalıdır. ⁠Kesim yüzeyleri aşı macunu gibi koruyucu yöntemlerle kapatılmalıdır.

Kent yönetimi bu konularda üniversite, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalıdır. Edirne'nin yeşil dokusu ve ağaçları gelecek kuşakların ortak mirasıdır. Bu mirasın yanlış uygulamalarla zarar görmesine sessiz kalmayacağız."

