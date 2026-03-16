        Edirne Haberleri

        Edirne'de "Bereket Sofrası" kuruldu

        Edirne Belediyesince "Bereket Sofrası" iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 20:24 Güncelleme:
        Selimiye Meydanı'nda Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun konseriyle başlayan program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

        Ezanın okunmasıyla yaklaşık 7 bin 500 kişi "Bereket Sofrası"nda iftar yaptı.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan, programda yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelen iftar programında, Edirne’de yaşayan vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

        Gencan, "Aynı sofrada, aynı duaya ‘amin’ diyen binlerce insan. İşte ramazanın en güzel tarafı bu. Ramazan boyunca Edirne'nin dört bir yanında hemşerilerimizle iftar sofralarında buluştuk. Mahallelerde bir araya geldik, evlere konuk olduk, aynı lokmayı paylaştık. Şehit ailelerimizle, sağlık çalışanlarımızla, bu şehrin her kesimiyle ramazanın bereketini birlikte yaşadık." dedi.


        Kadir Gecesi'nde Edirne'nin kalbinde yine aynı sofrada olduklarını anlatan Gencan, "Bu meydanda gördüğümüz tablo aslında Edirne’nin ruhunu gösteriyor. Bu şehir insanların yan yana yaşayabildiği bir şehir. Biz biliyoruz ki şehirleri güçlü yapan yalnızca yollar ve binalar değildir, şehirleri güçlü yapan şey insanların kurduğu bağdır." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından semazen grubu gösteri sundu.

        Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

