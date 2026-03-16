Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yürütülen projelerin mevcut durumu değerlendirme toplantısında ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 16:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Müdürü İslam Köse başkanlığında düzenlenen toplantıda, Stratejik Projeler Birimi tarafından il genelinde yürütülen ve çeşitli kurumlarla iş birliği içinde sürdürülen projeler değerlendirildi.

        Toplantıda projelerin uygulama sürecinde gelinen aşama, bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler ve önümüzdeki dönemde planlanan çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

        Projelerin hedeflenen çıktılara ulaşması, uygulama sürecinde karşılaşılan hususların giderilmesi ve faaliyetlerin planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

        Köse, projelerin il tarımının gelişmesine katkı sağladığını belirterek çalışmaların koordinasyon içinde sürdürülmesinin önemine değindi.

        - Enez’de balıkçı teknelerine denetim

        Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçı barınağında ticari balıkçı teknelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlilerince, Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında Enez Balıkçı Barınağı’nda ticari nitelikteki balıkçı tekneleri denetlendi.

        Denetimlerde teknelerin avlanma ruhsatları, av araç ve gereçleri ile av yasaklarına uyum durumları kontrol edildi. Ayrıca mevzuat çerçevesinde teknelerde bulundurulması gereken belgeler de incelendi.

        Yetkililer, balıkçılık faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

        - Hayvanseverler doğal yaşam alanını ziyaret etti

        Edirne Belediyesi tarafından Süloğlu ilçesinde oluşturulan Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı, hayvan hakları temsilcileri ve hayvanseverler tarafından ziyaret edildi.

        Edirne Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Gençlik Meclisi, 22 Dosteli Derneği ve Trakya Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu üyeleri, alandaki uygulamaları yerinde inceledi.

        Sorumlu veteriner hekim Mehmet Yorulmaz'ın bilgi verdiği ziyarette, köpeklerin cinsiyet ve boyutlarına göre ayrı padoklarda tutulduğu, düzenli beslenme ve sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

        Hayvanseverler, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalardan dolayı Edirne Belediyesine teşekkür etti.

        - Kadir Gecesi’nde hatıra ormanı için fidan dikildi

        Edirne İl Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitler Kur’an Kursu öğrencileri, Kadir Gecesi dolayısıyla hem çevreye katkı sağlamak hem de gelecek nesillere anlamlı bir hatıra bırakmak amacıyla fidan dikti.

        Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yılı anısına düzenlenen etkinlik, Edirne İl Müftülüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi.

        Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve öğrencilere hediyeler verildi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, hatıra ormanı için fidan dikti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

