Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de Ramazan Sokağı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Halil Necipoğlu, "Ramazannağme" konseriyle sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 12:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne’de Ramazan Sokağı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Halil Necipoğlu, "Ramazannağme" konseriyle sahne aldı.

        Etkinlik çadırında gerçekleştirilen programda Necipoğlu, seslendirdiği ilahilere katılımcılarda eşlik etti.


        Ramazan ayının maneviyatının hissedildiği gecede ilahiler ve ezgiler, programa katılanlardan büyük beğeni topladı.

        Program sonunda Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından Necipoğlu’na hediye takdim edildi.

        - İç sularda sazangillere av yasağı başladı

        Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, iç sularda sazangillerin avlanmasına ilişkin yasağın 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında uygulanacağını açıkladı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, balıkların üreme dönemlerini koruyarak su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla belirlenen bu dönemde göl, gölet, baraj ve akarsularda sazangillerin avcılığı yasaklandı.

        Yasak kapsamındaki başlıca türler sazan, kadife, siraz, yayın ve tatlı su kefali (akarsular hariç) olarak belirlendi.

        Denetimlerin yasak süresi boyunca il müdürlükleri ve kolluk kuvvetleri tarafından sürdürüleceği bildirildi.

        - Keşan'da konaklama tesislerinde yangın denetimi

        Keşan Belediyesi ekiplerince, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında ilçedeki konaklama amaçlı tesislerde denetim ve incelemelerde bulunuldu.

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, vatandaşların ve ilçeyi ziyaret eden misafirlerin güvenliği için yapılan denetimlerde yangın güvenliği, acil çıkışlar ve gerekli ekipmanların kontrol edildiğini ve işletmelerin bilgilendirildiğini belirtti.

        Özcan, denetimler sırasında gösterilen iş birliği ve hassasiyet dolayısıyla işletmelere teşekkür ederek daha güvenli bir Keşan için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

        - İpsala'da iftar programı

        İpsala Belediyesi tarafından Saraçilyas Mahallesi TOKİ Konutları'nda iftar programı düzenlendi.

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, programda vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadıklarını belirtti.

        - Uzunköprü'de müdürler toplantısı

        Uzunköprü Belediyesi haftaya rutin olarak düzenlenen müdürler toplantısıyla başladı.

        Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Belediye yetkilileri, toplantıların kurum içi koordinasyonu ve verimliliği artırmayı amaçladığını belirtti.

        - Sağlık çalışanlarına masa tenisi turnuvası

        Edirne İl Sağlık Müdürlüğünce 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları arasında masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        Turnuvada kadın takımlarında Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi birinci, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ikinci oldu.

        Erkek takımlarında ise Keşan Toplum Sağlığı Merkezi birinci, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ikinci, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü üçüncü sırada yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
