        Edirne Haberleri

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Edirne'de iftara katıldı

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, çevresinde yaşanan savaşlara rağmen Türkiye'de huzur ortamının sürdüğünü belirterek, "Bu savaşların ortasında böyle güllük gülistanlık bir ortamdayız. Ne kadar şükretsek azdır. Bunun devamı için de çalışacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 20:55 Güncelleme:
        Ercan, AK Parti Edirne Kadın Kolları tarafından bir tesiste düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı-Gönül Sofrası" programında yaptığı konuşmada, Gazze başta olmak üzere birçok ülkede devam eden savaşların bir an önce sona ermesini temenni etti.

        Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmasının önemli olduğunu ifade eden Ercan, birçok ülkenin liderlik sorunu yaşadığını söyledi.

        Ercan, "Dünya ülkelerinin lidersizlik sorunu var. Bu sorunla onlar uğraşırken Rabb'im bize öyle bir lider nasip etti ki hamdolsun ülkemiz 24 yılda onun öncülüğünde belki 100, belki 200 yıllık icraatlerle çağları aştı." diye konuştu.

        Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi, koronavirüs pandemisi ve 6 Şubat depremlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde daha güçlü çıktığını dile getiren Ercan, ülkenin birlik ve beraberliğinin sürmesi için kadınlara önemli görevler düştüğünü vurguladı.

        Edirne'nin "sultanlar şehri" olduğunu belirten Ercan, kentte il başkanının kadın olmasının büyük bir şans olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin etrafının adeta bir ateş çemberi olduğunu ifade eden Ercan, buna rağmen ülkede huzur ve güven ortamının sürdüğünü anlatarak "Bu savaşların ortasında böyle güllük gülistanlık bir ortamdayız. Ne kadar şükretsek azdır. Bunun devamı için de çalışacağız." dedi.

        2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçtireceklerine inandıklarını vurgulayan Ercan, yerel seçimlerde de Edirne ve ilçelerinin AK Parti belediyeciliğiyle buluşmasının zamanı geldiğini söyledi.

        - "Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz"

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da üretici kadınlarla iftar sofrasında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Üreten kadınların Türkiye'ye güç kattığını vurgulayan İba, kadın üreticilerin emeğini yakından bildiklerini belirterek, "Her birinizi ayrı ayrı ziyaret ettik. Dertlerinizi ve taleplerinizi dinledik. Elimizden geldiğince isteklerinizi yerine getirmeye çalıştık. Üretim aşamalarında emeğinize şahit olduk. Bu akşam davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz." diye konuştu.

        AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt da iftara katılan kadınlara teşekkür ederek Kadir Gecesi'ni kutladı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu!
        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan'dan Vali Sezer'e ziyaret
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan'dan Vali Sezer'e ziyaret
        Edirne'de Tunca Nehri kıyısında toprak kayması meydana geldi
        Edirne'de Tunca Nehri kıyısında toprak kayması meydana geldi
        Edirne'de çevreciler belediyenin ağaç budama yöntemine tepki gösterdi
        Edirne'de çevreciler belediyenin ağaç budama yöntemine tepki gösterdi
        Edirne Valisi Sezer, Kore gazisi Arif Bacı ve ailesiyle iftar yaptı
        Edirne Valisi Sezer, Kore gazisi Arif Bacı ve ailesiyle iftar yaptı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Tır şoförleri Kapıkule'nin kuzeyine açılacak yeni gümrük kapısından umutlu
        Tır şoförleri Kapıkule'nin kuzeyine açılacak yeni gümrük kapısından umutlu