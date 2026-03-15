Edirne'de Tunca Nehri kıyısında toprak kayması meydana geldi. Tunca Köprüsü'ne yakın bir noktada nehir kıyısında toprak kayması oluştu. Yaklaşık 50 metrelik alanda meydana gelen toprak kaymasında bazı bölümlerde çökme yaklaşık yarım metreye ulaştı. Toprak kaymasının yaşandığı alandaki bir ağaç da nehre devrildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.