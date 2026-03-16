        Edirne'den kısa kısa

        Türk Kızılay Edirne Şubesince lokma ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Türk Kızılay Edirne Şubesince lokma ikramında bulunuldu.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı dolayısıyla yapılan lokma ikramlarına Hasan Sezai, Taşlık, Dar-ül Hadis, Karaağaç Eski camileri, Sultan II. Bayezid Külliyesi ve Tayakadın köyü ile devam edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, ramazan ayının manevi atmosferini lokma ikramıyla taçlandırdıklarını belirtti.

        Her akşam farklı bir noktada Edirnelilerle buluşarak, paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşadıklarını ifade eden Baytar, ​Edirne’nin her köşesinde gönüllere dokunmaya devam edeceklerini kaydetti.

        - TDV'nin ramazan yardımları sürüyor

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Edirne Şubesinin ramazan yardımları sürüyor.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Müftülüğü iş birliğiyle yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında hayırseverlerin bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

        Yardımların ramazan bayramına kadar dağıtılmaya devam edeceği belirtildi.

        - 57. Alay korteji Keşan'da karşılandı

        Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler, Keşan'a ulaştı.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz öncülüğündeki grup, Keşan Cennet Bahçesi önünde DOÇEK Başkanı Hakan Eşme ve ekibi tarafından karşılandı.

        Keşan'da dinlenen grup, ardından Çanakkale yürüyüşüne devam etti.

        - Koyun dördüz doğurdu

        Enez Hasköy'de üretici Ulaş Sunar'a ait koyun bir batında dört kuzu yavruladı.

        Sunar, tek yavru beklediği koyununun dört yavru vermesiyle şaşırdığını söyledi.

        Merinos cinsi koyunların genelde ikiz yavruladığını belirten Sunar, "Biz bir beklerken Allah 4 tane verdi." dedi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Şarampol faciası! Can kayıpları var!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Sofrada kimse size yetişemiyorsa dikkat!
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu

        Çanakkale'ye yürüyen '57'nci Alay' korteji, Edirne'ye ulaştı
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Edirne'de iftara katıldı
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan'dan Vali Sezer'e ziyaret
        Edirne'de Tunca Nehri kıyısında toprak kayması meydana geldi
        Edirne'de çevreciler belediyenin ağaç budama yöntemine tepki gösterdi
        Edirne Valisi Sezer, Kore gazisi Arif Bacı ve ailesiyle iftar yaptı