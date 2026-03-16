        Avukatlar, "komisyon karşılığında IBAN kiralama" tekliflerine karşı uyardı

        EKİP - Avukatlar, sosyal medya üzerinden "komisyon karşılığında IBAN kiralama" tekliflerine karşı dikkatli olunmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Avukatlar, "komisyon karşılığında IBAN kiralama" tekliflerine karşı uyardı

        EKİP - Avukatlar, sosyal medya üzerinden "komisyon karşılığında IBAN kiralama" tekliflerine karşı dikkatli olunmasını istedi.

        Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, AA muhabirine, gençlerin sosyal medyada karşılaştıkları ilanlara kapılmamaları gerektiğini söyledi.

        İlanlar üzerinden kendi banka hesaplarının kullanılmasına yol açabilecek uygulamalardan uzak durulmasının önemini vurgulayan Gürcün, gençlerin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

        Gürcün, bilmeden veya istemeden IBAN dolandırıcılığı suçunun bir parçası haline gelinebileceğini dile getirdi.

        Üniversite öğrencilerinin sahte ilanlarla hedef alındığına dikkati çeken Gürcün, şöyle konuştu:

        "Özellikle üniversite öğrencileri gibi paraya daha fazla ihtiyaç duyabilen gençlerin sosyal medya üzerinden verilen 'Kredi kullanacaksanız burada başvuru yapabilirsiniz', 'Size kredi çıkarabiliriz' hatta 'Kredi çekemeyenleri tekrar kredi çekebilir hale getiriyoruz' gibi cazip ilanlarla hedef alındığını görüyoruz. Bu tür ilanlarla gençleri tuzağa düşüren şebekeler bulunmaktadır."

        Gürcün, bunun suç gelirlerinin aklanmasına neden olabilecek tehlikeli bir durum olduğunun altını çizdi.

        Edirne Barosu avukatlarından Büşrahan Altun da IBAN kiralamanın banka veya kredi kurumlarının kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu teşkil ettiğini belirtti.

        Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde bu konunun düzenlendiğini anlatan Altun, "Bu madde 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası öngörmektedir. Bu suç özellikle bir arkadaşın 'Benim hesabımda bloke var, bana IBAN'ını verebilir misin, buraya para aktarılmasını rica ediyorum' şeklinde gerçekleşebiliyor. Arkadaşlığa ve samimiyete güvenerek IBAN ve kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır." dedi.

        Kişilerin IBAN ve kişisel bilgilerini komisyon karşılığında paylaşabildiğini ve bunun da suç olduğunu aktaran Altun, kişisel verilerin paylaşılmasının da ağır cezalar getirdiğini kaydetti.

        - "Ev hanımı ve öğrencileri hedef alıyorlar"

        Kırklareli Barosu avukatlarından Fatma Küçük ise IBAN kiralamanın 6 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası gerektirdiğini, IBAN'ın dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlarda kullanılması durumunda ise suç vasfının değişerek cezanın 10 yıla kadar çıkabildiğini belirtti.

        Dolandırıcıların IBAN kiralama için özellikle paraya ihtiyaç duyan kesimleri hedef aldığını dile getiren Küçük, günlük komisyon vaadiyle ikna ettikleri kişileri suça teşvik ettiklerini söyledi.

        IBAN kiralayanların kolay para kazanma düşüncesine kapılarak farkında olmadan suça iştirak edebildiğine dikkati çeken Küçük, bu yöntemle işlenen dolandırıcılık suçlarına ilişkin çok sayıda dosyada avukatlık yaptığını anlattı.

        Faillerin özellikle paraya ihtiyaç duyan kesimi kolay ikna edebildiğine vurgu yapan Küçük, "Toplumun paraya ihtiyacı olan kesimlerini, ev hanımı ve öğrencileri hedef alıyorlar. İşe gitmeden para kazanma vaadiyle kandırıyorlar. Orada insanın basit bir yanılması ileride çok büyük zararlara sebep oluyor." diye konuştu.

        Küçük, güvenli olmayan internet sitelerinden alışveriş yapılmaması gerektiğini de belirterek, bu sitelere girilen kimlik ve banka bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçebileceğini kaydetti.

        Kullanılan banka hesaplarındaki telefon numaralarının güncel olmasının önemine değinen Küçük, kullanılmayan IBAN'ların kapatılması ve kullanılan hesaplar için güncel iletişim bilgilerinin bankaya bildirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

