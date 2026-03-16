        Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince işletmelere yönelik bitkisel atık yağ denetimleri sürdürülüyor.

        Giriş: 16.03.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince işletmelere yönelik bitkisel atık yağ denetimleri sürdürülüyor.


        Belediye ekipleri tarafından bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerde oluşan bitkisel atık yağların çevreye zarar vermeden biriktirilmesi ve lisanslı firmalara teslim edilmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.


        Denetimlerde ayrıca atık yağların lavabolara dökülmemesi ve uygun şekilde toplanmasının, çevrenin korunması ve altyapı sisteminin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.


        Belediye yetkilileri, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla işletmelere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.


        - Uzunköprü'de 15. Hava Bölüğü temsili olarak Çanakkale'ye uğurlandı


        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla temsili uğurlama töreni düzenlendi.


        Çanakkale Savaşları sırasında tamamı şehit düşen ve "Onlar geri dönmeyi düşünmediler" sözüyle anılan 15. Hava Bölüğü’nün anısını yaşatmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program gerçekleştirildi.


        Programda ellerinde Türk bayrakları taşıyan gençler ve vatandaşlar meydanda bir araya geldi.


        Gençler, dualar eşliğinde Çanakkale’ye temsili olarak uğurlandı.


        Törene Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, siyasi parti temsilcileri, kamu görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


        - Lalapaşa'da öğrenciler iftar programında buluştu


        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla iftar programı düzenlendi.


        Lalapaşa Hacıdanişment İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri iftar programında bir araya geldi. Program kapsamında öğrenciler, Selimiye Ramazan Sokağı’nda düzenlenen etkinliklere katıldı.


        Programda iftarın düzenlenmesine katkı sağlayan kurum ve yetkililere teşekkür edildi.


        - Süloğlu'nda iftar programı düzenlendi


        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde düzenlenen iftar programında protokol üyeleri vatandaşlarla bir araya geldi.


        Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen programda katılımcılar aynı sofrayı paylaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.


        Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.


        Programda Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhuna vurgu yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

