Edirne'de tüketici hakları konusunda vatandaşlar bilgilendirildi
Edirne'de 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir alışveriş merkezinde kurdukları stantlarda vatandaşları tüketici hakları konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı.
İl Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada tüketicilerin haklarını bilmesinin önemine dikkat çekti.
Tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürüttüklerini belirten Kurt, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler kapsamında vatandaşlara hak arama yollarını anlatmaya devam ettiklerini ifade etti.
Kurt, programa destek veren Edirne Valisi Yunus Sezer'e, teşekkür ederek tüm tüketicilerin Dünya Tüketici Hakları Günü'nü kutladı.
